Haberler Haberler NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başladığı ve Ekim ayının son gününe dek süreceği belirtilirken Nevşehir'de TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Nevşehir'de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorusunun cevabını arıyor... Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 11:38 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:09
NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. '1 yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor' şartını sağlayan vatandaşlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırıyor...

NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Acıgöl
Derinkuyu
Gülşehir
Kaymaklı
Kozaklı
Merkez
Merkez / Göre
Merkez / Çat
Sulusaray
Tatlarin
Ürgüp

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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