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KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | 2022 KPSS ÖN Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Kaç soru sorulacak?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sınavına sayılı günler kala adaylar, sınavın ne kadar süreceğini merak ediyor. KPSS Lisans sınavının ardından gerçekleşen ve ön lisans mezunu adayların katıldığı sınav hakkında arama motorlarında araştırılan KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖN Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Sınav ne kadar sürüyor? Kaç soru sorulacak? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:02
KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | 2022 KPSS ÖN Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Kaç soru sorulacak?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | Devlet memuru olmak isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın heyecanla beklediği KPSS Ön Lisans sınavında geri sayım devam ediyor. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak sınav hakkında araştırmalar hız kazanırken KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖN Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Sınav ne kadar sürüyor? soruları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte 2022 KPSS Ön Lisans hakkında tüm merak edilenler...

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2022-KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan sınav 10.15'te başlayacak ve 12.15'te sona erecek.

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KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU?

2022 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sıanvda soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru

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GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle 29 Eylül'de açıklanacağı öngörülüyor.

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