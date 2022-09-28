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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler yapıldı. Yılın ikinci yarısında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yeni yıla 3 ay kala vatandaşlar arama motorlarında yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri konularını araştırıyor. İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı hakkında alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm merak edilenler…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların umutlu bekleyişlerinin boşa çıkmayacağının altını çizerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. 2023'ün Ocak ayında verilecek olan zamlı asgari ücret henüz belli olmamakla birlikte zam oranının asgari ücret belirleme komisyonunun toplantılarıyla Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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