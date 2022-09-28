Haberler Haberler TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS’un ardından adaylar, sonuçların, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevabını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF haberimizde derledik. İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 08:39 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:10
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

Her yıl biri Mart ayı diğeri ise Eylül'de olmak üzere iki kez gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), bu yıl için sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte uzmanlık edinmek için sınava giren hekimlerin arama motorlarında arattığı TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevabı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF…

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

29 Eylül tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Adaylar, TUS sonuçlarına göre açılan kontenjanları tercihlerini edebilecekler.

TIPTA UZMANLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI PDF

Tıpta Uzmanlık Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaların akabinde sınav soruları ve cevap anahtarına dair merak edilenler haberimizde yer alacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz'a olay sözler: "Bomba sanıp karakola götürecek..."
50 ili birbirine bağlayacak! Asrın projesinin yüzde 98'i tamam! Ticaret hız kazanacak...
Josef'ten flaş derbi sözleri!
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
Baraj doluluk oranları 28 Eylül Çarşamba
Bugün hava nasıl olacak? - 28 Eylül 2022 hava durumu
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
28 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai bombası! "Liverpool için ideal" Szalai bombası! "Liverpool için ideal" 09:38
Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" 09:33
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 09:30
Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı saat kaçta? 09:15
Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" 09:11
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! 08:12
Daha Eski
Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." 07:50
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:56
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:55
Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! 00:36
Gol düellosunda kazanan İrlanda! Gol düellosunda kazanan İrlanda! 00:31
Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! 00:30