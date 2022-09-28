TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

Her yıl biri Mart ayı diğeri ise Eylül'de olmak üzere iki kez gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), bu yıl için sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte uzmanlık edinmek için sınava giren hekimlerin arama motorlarında arattığı TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevabı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF…

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

29 Eylül tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Adaylar, TUS sonuçlarına göre açılan kontenjanları tercihlerini edebilecekler.

TIPTA UZMANLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI PDF

Tıpta Uzmanlık Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaların akabinde sınav soruları ve cevap anahtarına dair merak edilenler haberimizde yer alacak.