Haberler Haberler EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Eylül ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak? - Eylül ayı enflasyon beklentisi

EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Eylül ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak? - Eylül ayı enflasyon beklentisi

Eylül ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ayın ilk günlerinde belli olarak iç ve dış piyasayı şekillendiren, aynı zamanda kira artış oranları ile memur ve emekli zamlarını da belirleyen TÜİK'in açıkladığı enflasyonda eylül ayı beklentileri de araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2022 Eylül ayı enflasyonu açıklanacağı gün, saat ve enflasyon beklenti anketi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Eylül ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak? - Eylül ayı enflasyon beklentisi

EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Eylül ayı enflasyon oranı hakkında sorulan Eylül enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak? sorularının cevabı ve beklenti anketi...

2022 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde, saat 10.00'da açıklayacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.

BAKAN NEBATİ'DEN YIL SONU MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız"

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