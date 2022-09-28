Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı aylar sonra ilk kez yüzde 500'nin altına düşerken 28 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 28 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 49.26 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 32.07 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 48.33 doluluk oranına sahip.

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