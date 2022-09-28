Haberler Haberler atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en sevilen televizyonu atv'de yeni dizi ve programlar heyecan yarattı. Ben Bu Cihana Sığmazam, Bir Küçük Gün Işığı, Kuruluş Osman, Aldatmak, Yalnız Kurt, Kardeşlerim ve Gül Masalı milyonları ekrana kilitleyen diziler oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kim Milyoner Olmak İster, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru gibi programlar da milyonlarca kişi tarafından izlenen ve merak edilen yayınlar arasında yer alıyor. Televizyon dışında atv izlemek isteyenler, atv.com.tr üzerinden canlı yayın izleyebiliyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:04
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

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Türkiye'nin en köklü ve en sevilen televizyonlarından atv'de birçok dizi ve program internet üzerinden takip ediliyor. atv canlı izlemek isteyen birçok kişi arama motorlarında ve sosyal medyada atv canlı izle linki araştırıyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

📌 atv NASIL İZLENİR?

  • Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
  • Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
  • Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
  • Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
  • Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
  • Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
  • Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Frekans değerleri;

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

👉 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

atv YAYIN AKIŞI 20.09.2022

  1. 06.10 Bir Zamanlar Çukurova
  2. 08.00 Kahvaltı Haberleri
  3. 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. 13.00 atv Gün Ortası
  5. 14.00 Mutfak Bahane
  6. 16.00 Esra Erol'da
  7. 19.00 atv Ana Haber
  8. 20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm
📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm İZLE Devamını Oku BUNU DA OKU
ATV CANLI YAYIN

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