Aile destek paketi ödemeleri artıyor! Başkan Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması

Kabine Toplantısı 26 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini yükseltiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilen yardım ödemesine ayrılan bütçe yükseltiliyor. Kabine Toplantısı ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, senede yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklenen program için "bütçeyi 40 milyar liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullanmıştı.

831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek.

Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.