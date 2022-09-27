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TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR? | TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir açıklamayla orta gelirli vatandaşlara müjde verdi. Ekim ayı içinde orta sınıf gelir grubunda olan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıklanacağını duyuran Bakan Kurum'un müjdesinin ardından arama motorlarında TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir? TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:30
TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR? | TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?

TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR? | Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası, Çevre, ŞEhircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez de orta gelir grubu için yeni konut kampanyasını duyurdu. Bakan Kurum, orta gelir grubunda olan kişiler için Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüldüğünü söyledi. Peki TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir? TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı. Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

👉"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

👉İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

👉Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İNİDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

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