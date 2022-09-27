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Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yardımı ne kadar?

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, prefabrik ev yardımı detaylarını açıkladı. Vatandaşlar, açıklamanın ardından arama motorları ve sosyal medyada konu ile alakalı detayları arştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda, prefabrik ev, prefabrik ev yardımı, prefabrik yapı, prefabrik ev desteği balvurusu ifadeleri kullanıldı. Peki, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 18:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 19:00
Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yardımı ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada prefabrik ev yapımı yardımıyla ilgili müjdeyi verdi. Gelen açıklama sonrası vatandaşlar, arama motorlarında "Prefabrik ev yapımı yardımı başvurusu nasıl yapılır?" ve "2022 prefabrik ev yapımı başvuru şartları neler?" gibi soruları aratıyor. Peki, Prefabrik ev yapımı yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapımı başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

PREFABRİK EV YAPIMI YARDIMI NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev yapımı yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesineki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

PREFABRİK EV YARDIMI NE KADAR?

İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilir.

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