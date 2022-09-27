Haberler Haberler METEOROLOJİ GÜN VERDİ: YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR! | Bugün hava nasıl olacak? - 27 Eylül 2022 hava durumu

METEOROLOJİ GÜN VERDİ: YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR! | Bugün hava nasıl olacak? - 27 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Eylül Salı tarihli hava durumu raporunda, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi. Ülke genelinde açık ve güneşli olması beklenen hava, yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yağışa dönecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Eylül 2022 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:50
METEOROLOJİ GÜN VERDİ: YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR! | Bugün hava nasıl olacak? - 27 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunda, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de fırtına uyarısı verdi. Rüzgarın hızının 60 kilometreye çıkması beklenirken yurt genelinde havanın açık ve güneşli olacağı kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve 5 günlük İstanbul hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava rüzgarlı ve çok bulutlu olacka. Megakentte sıcaklık 26 dereceye kadar ulaşırken yarın ise yer yer gök gülütülü sağanak yağmur bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu

VAN °C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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