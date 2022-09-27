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Fotomaç'a ödül yağdı

Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan ‘Yılın En İyi Spor Gazetecisi’, Fotomaç da ‘Yılın En Çok Okunan Spor Gazetesi’ seçildi A Spor’dan Ömer Saraç ise ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Spor Spikeri’ oldu

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Fotomaç'a ödül yağdı

Spiker Dünyası Platformu tarafından her yıl düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri'nin bu yıl 3'üncüsü Malatya'da yapıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç 2 ödül birden aldı. Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan 'Yılın En İyi Spor Gazetecisi', Fotomaç da 'Yılın En Çok Okunan Spor Gazetesi' seçildi. Yine A Spor'dan Ömer Saraç, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Spor Spikeri' ödülüne layık görüldü. Arkadaşımız Saraç, kendi ödülleri ile birlikte Fotomaç'ın ödüllerini de aldı.

Cengizhan Kaya: En değerli isimler

PROGRAMIN açılışında konuşan Spiker Dünyası Kurucusu Cengizhan Kaya, 13 yıl önce kurdukları platformun medya, iletişim ve spikerlik alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaya, "Alanında en değerli isimlerin desteklenmesi temel felsefesimiz" dedi.

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