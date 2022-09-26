YAZ GERİ DÖNDÜ AMA UZUN SÜRMEYECEK 🌞 | Meteoroloji'den 'güneşe aldanmayın' uyarısı! - 26 Eylül Pazartesi 2022 hava durumu

YAZ GERİ DÖNDÜ AMA UZUN SÜRMEYECEK 🌞 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu etkili olan güneşli hava yeni haftanın ilk günlerinde de devam edecek. Sıcaklıkların yükselerek mevsim normallerine çıkacağını bildiren uzmanlar, sıcakların uzun sürmeyeceğini ve hafta ortasında gelen yağışlarla birlikte yeniden mevsim normallerinin altına düşeceğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? Arama motorlarında sıklıkla araştırılan illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün hava açık ve güneşli olacka. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşırken megakentte gökyüzünü ara ara saracak olan bulutlar özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık hafta boyu stabil kalacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık