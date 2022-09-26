Haberler Haberler YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül'de başladığı şimdiden milyonlarca kişinin başvurduğu proje ile ilgili, Yalova'da TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yalova hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:32
YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Yalovalılar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • ALTINOVA
  • YALOVA MERKEZ
İZMİR TOKİ SATILIK ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI Devamını Oku BUNU DA OKU

YALOVA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

DİĞER
Teoman'dan Şebnem Ferah itirafı! "Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız"
Bolu'da jelatin fabrikasında dehşet: Sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır
Dev derbi öncesi ilginç istatistik!
F.Bahçeli 2 yıldıza dev kanca! Derbide izleyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Eylül Pazar
Meteoroloji'den 'güneşe aldanmayın' uyarısı! - 26 Eylül Pazartesi 2022 hava durumu
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta isim yazdı! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı" Usta isim yazdı! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı" 09:16
Büyük umutlarla gelmişti! Formayı unuttu Büyük umutlarla gelmişti! Formayı unuttu 08:02
A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" 07:12
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:20
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:08
İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama 01:01
Daha Eski
Ye bu kirazdan! Ye bu kirazdan! 00:54
İlk 11’de 6 değişiklik İlk 11’de 6 değişiklik 00:52
Gerçekten acıtıyor Gerçekten acıtıyor 00:49
Şaka mısın sen! Şaka mısın sen! 00:48
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39