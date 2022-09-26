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TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2022 | TOKİ kura çekim tarihi ne? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

TOKİ kura çekimi tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşılmış ve başvurular 14 Eylül itibariyle başlamıştı. Başvuru yapanlar ve yapacaklar arama motorlarında TOKİ kura çekim tarihini araştırıyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:37
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2022 | TOKİ kura çekim tarihi ne? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde detaylar belli oldu. Birçok başvurunun yer aldığı 2022 TOKİ sosyal konut projesinde birçok detay araştırılıyor. Özellikle TOKİ 2022 kura çekimi ne zaman? sorusu en çok merak edilenlerden biri oldu. İşte tüm merak edilenler...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak.

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2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ

Cumhuriyet tarihinin dev sosyal konut projesinde kura çekilişleri etaplar bittikçe gerçekleşecek. Mart 2023'te kura çekimleri son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 14 Eylül Çarşamba günü başladı.

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • Başvuru Bedeli: 500 TL

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