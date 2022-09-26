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KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2022 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sıanvına sayılı günler kala adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanan giriş belgeleri olmadan sınava alınmayan adayların yanlarında aynı zamanda nüfus cüzdanı veya pasaportlarını götürmeleri de zorunlu tutuluyor. Peki 2022 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:00
KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2022 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. 9 Ekim tarihinde yapılacak sınavda adaylar, sınava girişi belgeleri ve nüfus cüzdanı olmazsa sınav salonlarına alınmazken arama motorlarında 2022 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle 29 Eylül'de açıklanacağı öngörülüyor.

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Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.

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