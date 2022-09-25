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Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları nüfusu kaç? Faroe Adaları geçim kaynağı ne?

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında karşılaşacağı Faroe Adaları'nın konumu, geçim kaynağı, nufüsu ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları nüfusu kaç? Faroe Adaları geçim kaynağı ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:30
Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları nüfusu kaç? Faroe Adaları geçim kaynağı ne?

İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları, Türkiye ile oynayacağı müsabaka öncesinde merak konusu oldu. Faroe Adaları'nı merak edenler arama motorlarında birçok konu hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları nüfusu kaç? Faroe Adaları geçim kaynağı ne?

FAROE ADALARI NEREDE? FAROE ADALARI NÜFUSU KAÇ? FAROE ADALARI GEÇİM KAYNAĞI NE?

İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor.

Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.

Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Fotoğraf sanatçılarının da güzergah noktalarından olan Torshavn'da, kış aylarında zaman zaman açan güneşe rağmen hava sıcaklığı 10 derecenin altında seyrediyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI SKANSIN KALESİ

Skansin Kalesi de başkente gelenlerin favori noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ve denize hakim konuma sahip kalenin kalıntıları arasında ise deniz feneri yer alıyor.

Torshavn'da bulunan Vesturkirkjan Kilisesi de farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

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