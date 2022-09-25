Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatandaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bakılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 25 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 09:25 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 25 Eylül Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 50.2 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 32.42 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 48.91 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Çekya - Portekiz maçında Cristiano Ronaldo kanlar içinde kaldı! Futbolseverleri korkuttu...
Sibel Can'ın evinin kapısına öyle şeyler bıraktı ki... Düğün hazırlığındaki Sibel Can'a saplantılı hayran şoku: "Amacım taciz..."
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı!
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" 09:17
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." 08:28
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı! İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı! 08:01
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" 07:41
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... 00:18
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:01
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:57