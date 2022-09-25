Haberler Haberler 4. Göçebe Oyunları nefes kesecek

4. Göçebe Oyunları nefes kesecek

İznik'te 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 10:56
4. Göçebe Oyunları nefes kesecek

İznik'te 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Akşam'a açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Perşembe gününden itibaren herkesi İznik'e bekliyoruz. 4 gün boyunca İznik'te göl kenarında, Bursamız'ın misafirperver ortamında dünya mutfaklarını, dünya kültürlerini, müziklerini, danslarını, el sanatlarını görmek ve deneyimlemek için fırsat olacak. At binip, ok atabilecekler. Çok keyifli, her yaştan insanın katılabileceği güzel bir etkinlik olacak. Etnospor'a benzeyen yanları var. Müzik, sanat ve çok daha zengin dünya mutfağından örnekler var. Sahne gösterilerinin yanı sıra, sanatçı ve sporcuları ağırlayacağız. Daha önceki yoğun rağbeti de göz önüne alarak, at binme konusunda sıkıntı yaşanmaması için yüzlerce at orada olacak. Çocuklar ve yetişkinler at binip, ok atabilecek. Ok savaşı dediğimiz, çocukların hoşuna gidecek oyunlar var. El sanatlarını da deneyimleme fırsatı sunulacak."

DİĞER
Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı! Eski eşler Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!
Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? 10:40
Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! 10:39
Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? 10:32
Galler - Polonya maçı saat kaçta? Galler - Polonya maçı saat kaçta? 10:24
Hollanda - Belçika maçı saat kaçta? Hollanda - Belçika maçı saat kaçta? 10:18
Danimarka - Fransa maçı saat kaçta? Danimarka - Fransa maçı saat kaçta? 10:12
Daha Eski
Fırtına'ya para yağacak! O sonuç alınırsa... Fırtına'ya para yağacak! O sonuç alınırsa... 10:09
Avusturya - Hırvatistan maçı saat kaçta? Avusturya - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:06
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 09:56
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği! Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği! 09:23
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" 09:17
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." 08:28