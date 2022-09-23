Haberler Haberler TOKİ DETAYLARI AÇIKLANDI! | Bakanlık TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde doğru bilinen yanlışları duyurdu!

TOKİ DETAYLARI AÇIKLANDI! | Bakanlık TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde doğru bilinen yanlışları duyurdu!

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular devam ediyor Vatandaşlar birçok detayı merak ediyor ve araştırıyor. Bakanlık tarafından, vatandaşlarda oluşan kafa karışıklığını gidermek için doğru bilinen yanlışları açıkladı. İşte TOKİ açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:47
TOKİ DETAYLARI AÇIKLANDI! | Bakanlık TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde doğru bilinen yanlışları duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış" başlıklarını tek tek açıklayarak vatandaşları bilgilendirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış" başlığı altında bilgilendirme yayınladı. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması ve detaylar...

📌 TOKİ BAŞVURU VE SÜREÇ İLE İLGİLİ DETAYLAR!

👉 1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

👉 Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir. DOĞRU

👉 2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

👉 Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez. DOĞRU

👉 3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

👉 Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. DOĞRU

👉 4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

👉 İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir. DOĞRU

👉 5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

👉 Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. DOĞRU

👉 6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

👉 Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak. DOĞRU

👉 7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

👉 TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor. DOĞRU

👉 8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

👉 TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz. DOĞRU

👉 9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

👉 Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı. DOĞRU

👉 10. TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

👉 TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok. DOĞRU

DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a övgüler yağdırdı! ‘Leyla İç Anadolu kızı, Lalin tam Karadenizli’
Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MALATYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MANİSA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MARDİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MUĞLA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... 09:31
Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" 09:24
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! 09:14
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53
Daha Eski
Aslan'a 22'lik sol bek! Aslan'a 22'lik sol bek! 01:18
Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! 01:17
Fenerbahçe Beko iyi başladı Fenerbahçe Beko iyi başladı 01:16
Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi 01:10
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor 00:52
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? 00:34