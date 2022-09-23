TOKİ DETAYLARI AÇIKLANDI! | Bakanlık TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde doğru bilinen yanlışları duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış" başlıklarını tek tek açıklayarak vatandaşları bilgilendirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış" başlığı altında bilgilendirme yayınladı. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması ve detaylar...

📌 TOKİ BAŞVURU VE SÜREÇ İLE İLGİLİ DETAYLAR!

👉 1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

👉 Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir. DOĞRU

👉 2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

👉 Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez. DOĞRU

👉 3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

👉 Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. DOĞRU

👉 4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

👉 İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir. DOĞRU

👉 5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

👉 Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. DOĞRU

👉 6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

👉 Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak. DOĞRU

👉 7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

👉 TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor. DOĞRU

👉 8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

👉 TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz. DOĞRU

👉 9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

👉 Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı. DOĞRU

👉 10. TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

👉 TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok. DOĞRU