Haberler Haberler SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | SİVAS TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | SİVAS TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başladığı ve Ekim ayının son gününe dek süreceği belirtilirken Sivas'ta TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sivas'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorusunun cevabını arıyor... Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:05
SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | SİVAS TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. '1 yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor' şartını sağlayan vatandaşlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırıyor...

SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Doğanşar
Divriği
Gemerek
Gemerek / Sızır
Gürün
Hafik
Kangal
Yıldızeli
Zara
İmranlı

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Cem Belevi İrem Derici'den aldığı kolyeyi Bircan Bali'ye hediye edince olanlar oldu! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! "Madem köle Isaura'ymış ben de azad ediyorum" dedi Necati - Emine Erçetin'in 40 yıllık evliliği bitti
Flaş Ismael yorumu! "Algı oyunları..."
Messi Türkiye'ye geliyor! İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor 11:17
Maxi Lopez'den flaş hamle! Nara ve Icardi... Maxi Lopez'den flaş hamle! Nara ve Icardi... 11:09
Leo Dubois: Şampiyonluk için... Leo Dubois: Şampiyonluk için... 10:52
F.Bahçe'ye Uruguaylı yetenek! Jesus izletecek F.Bahçe'ye Uruguaylı yetenek! Jesus izletecek 10:49
Flaş Ismael yorumu! "Algı oyunları..." Flaş Ismael yorumu! "Algı oyunları..." 10:09
Messi Türkiye'ye geliyor! İşte sebebi Messi Türkiye'ye geliyor! İşte sebebi 10:04
Daha Eski
Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... 09:31
Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" 09:24
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! 09:14
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53