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KONUT VE TÜKETİCİ KREDİSİNDE YENİ DÖNEM | Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Tüketici kredisindeki sözleşmeler ve konut kredisindeki finansman sözleşmelerde yeni dönem 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak. Buna göre;  konut ile tüketici kredisi kullanıcıya, sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:06
KONUT VE TÜKETİCİ KREDİSİNDE YENİ DÖNEM | Resmi Gazete'de yayımlandı

KREDİLERDE YENİ DÖNEM - Tüketici kredisi ile konut sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif edilebilecek.

1 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı duyurulan ve resmi Gazete'de (23 Eylül 2023) yayımlanan her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler belirtilmiştir.

Yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

KREDİ TURARINI AŞAN SİGORTA YAPILMAYACAK

Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunlu tutuldu. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta yapılamayacak.

Yapılan düzenlemeye göre, belirsiz süreli tüketici kredilerinde akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecek.

Tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliğinin; 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına ilişkin maddesinde yapılan düzenlemeye göre, cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanacak.

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