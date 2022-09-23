Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 23 Eylül 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:39
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 23 Eylül 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 05.20

Güneşin doğuşu:👉 06.45

Öğle vakti:👉 13.02

İkindi vakti:👉 16:26

Akşam vakti:👉 19.08

Yatsı vakti:👉 20.28

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a övgüler yağdırdı! ‘Leyla İç Anadolu kızı, Lalin tam Karadenizli’
Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MUĞLA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BURDUR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ŞANLIURFA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
VAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ÇANKIRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... 09:31
Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" 09:24
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! 09:14
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53
Daha Eski
Aslan'a 22'lik sol bek! Aslan'a 22'lik sol bek! 01:18
Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! 01:17
Fenerbahçe Beko iyi başladı Fenerbahçe Beko iyi başladı 01:16
Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi 01:10
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor 00:52
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? 00:34