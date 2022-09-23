Haberler Haberler İOKBS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - İOKBS bursluluk sınavı sonuç ekranı

İOKBS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - İOKBS bursluluk sınavı sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için düzenlediği İOKBS sınavının tüm kademelerinin gerçekleşmesinin ardından öğrenci ve veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki İOKBS sonuçları açıklandı mı? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:20
İOKBS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - İOKBS bursluluk sınavı sonuç ekranı

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlediği İOKBS bursluluk sınavında geri sayım devam ediyor. Sınavın tüm kademeler için tamamlanmasının ardından öğrenci ve veliler arama motorlarında İOKBS sonuçları açıklandı mı? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? - İOKBS bursluluk sınavı sonuç ekranı konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Eylül'de düzenlenen sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

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