Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatandaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bakılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 23 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 23 Eylül Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 50.65 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 32.49 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 49.8 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika haberleri: A Milli Takım tarihinde ilki yaşadı! Türkiye Lüksemburg karşısında hayal kırıklığı yarattı…
Meteorolojiden alarm! Önce yağış sonra güneş... O iller sıralandı
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MALATYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MANİSA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MARDİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MUĞLA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... 09:31
Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" 09:24
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! 09:14
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53
Daha Eski
Aslan'a 22'lik sol bek! Aslan'a 22'lik sol bek! 01:18
Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! Cimbom'dan William Bianda'ya kanca! 01:17
Fenerbahçe Beko iyi başladı Fenerbahçe Beko iyi başladı 01:16
Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi Stefan Kuntz: Tatmin edici değildi 01:10
G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor G.Saray 2 genç yıldızın peşinde! Okan Buruk rapor bekliyor 00:52
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? 00:34