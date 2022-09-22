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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN? | TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği TOKİ'den ev sahibi olan kişiler için başlatılacak indirim kampanyasının detayları merak ediliyor. Cumhuriyetin en büyük sosyal konut projesinin ardıdnan daha önceden TOKİ'den ev sahibi olanlar için geliştirilen kampanya ile ilgili arama motorlarında araştırılan TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları neler? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:30
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN? | TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN? | TOKİ'den ev alıp da ödemeleri peşin gerçekleştiren vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın başvuru gerçekleştirdiği projeyle birlikte, geçmişte TOKİ'den ev sahibi olanlar da unutulmadı. Peki TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları neler? İşte detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR? ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla TOKİ'den geçmiş yıllarda ev sahibi olanlar ve ödemesini peşin olarak gerçekleştirecek vatandaşlar için indirim kampanyasını duyurdu. Kampanyanın TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için yapılacağını duyuran Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için yapılacak olan indirim kampanyasının detaylarını ise açıklamadı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN?

''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' diyen Bakan Kurum, indirim kampanyasının detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Eylül 2022'de açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz"

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