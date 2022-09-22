TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? | TOKİ evleri kiralanabilir mi? Ne zaman satılabilir?

TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, TOKİ evleri borç bitmeden satılabilecek mi? TOKİ evleri kiralanabilir mi? İşte detaylar...

TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ?

TOKİ'den ev alma hakkı kazanan vatandaşlar ev taksitleri bitmeden satış gerçekleştiremeyecek.

TOKİ EVLERİ KİRALANABİLİR Mİ?

TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.