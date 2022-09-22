TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ 2022 TC KİMLİK BAŞVURU - Sosyal Konut Projesi'ne dair 13 Eylül tarihinde çok önemli ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Dar gelirli vatandaşları kapsayan projeye dair başvurularla ilgili ayrıntılar da açıklanmaya devam ediyor... Buna göre; başvurular oluşabilecek yoğunluktan dolayı kademeli olarak alınacak. İşte o açıklama ve detaylar...

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.