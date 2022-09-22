Haberler Haberler TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan, 'İlk evim, ilk iş yerim' ismi verilen TOKİ Sosyal Konut ve Arsa kapsamındaki projeye dair ayrıntılar belli olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili başvurulara dair TC kimlik detayı da resmen açıklandı. Peki, kimler hangi sırayla nasıl başvurabilecek? Bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:06
TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ 2022 TC KİMLİK BAŞVURU - Sosyal Konut Projesi'ne dair 13 Eylül tarihinde çok önemli ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Dar gelirli vatandaşları kapsayan projeye dair başvurularla ilgili ayrıntılar da açıklanmaya devam ediyor... Buna göre; başvurular oluşabilecek yoğunluktan dolayı kademeli olarak alınacak. İşte o açıklama ve detaylar...

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları heyecanlandıran hamleyi yapıyor! Yıldız oyuncunun bonservisi alınacak…
Güven Kıraç eşi Başak Kıraç'ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri
O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...
İşte Süper Lig'in en pahalı takımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ?
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? 10:36
Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... 10:07
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 09:51
O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... 09:29
İşte Süper Lig'in en pahalı takımı! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı! 09:09
F.Bahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım" F.Bahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım" 08:10
Daha Eski
Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" 07:03
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı 00:21
Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! 23:20
Michy Batshuayi: Kandırıldım Michy Batshuayi: Kandırıldım 23:19