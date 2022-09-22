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TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İŞTE TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ'nin dev sosyal konut projesi için heyecan dorukta... Milyonlar, ev sahibi olma şansını yakalayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte detaylar da belli oldu. En çok araştırılan konulardan biri de TOKİ başvurularının nasıl yapılacağı oldu. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları nereden yapılacak? İşte tüm merak edilenler....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:58
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İŞTE TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ BAŞVURU EKRANI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlar TOKİ sosyal konut başvuruları için araştırmaya başladı. 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağı açıklandı. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuruları nereden yapılır? Başvuru şartları ne? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

• Kimlik Fotokopisi,
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

TOKİ BAŞVURULARI KİMLERE KAÇ KONTENJAN VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
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