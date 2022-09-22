TCMB EYLÜL FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminler

TCMB EYLÜL FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | TCMB'nin faiz kararını açıklamasına saatler kala vatandaşlar internette TCMB Ağustos faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminler sorularının cevabını araştırıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun öncülük ettiği toplantı hakkında detaylar ve ekonomistlerin tahminleri haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'da faiz kararı duyurulacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

EKONOMİSTLERİN TCMB EYLÜL AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

TCMB toplantısına ilişkin Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin etti. AA Finans'ın beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini açıkladı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

TCMB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Piyasa beklentilerinin aksine haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirildi.

FED'DEN BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA

Amerika Merkez Bankası (Fed) dün yaptığı toplantıyla politika faizini 75 baz puan artırdı. ABD'nin faizi 3.00-3.25 bandına yükselmiş oldu. Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.