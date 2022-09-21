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TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR? | 2022 TOKİ indirim kampanyası kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvurular ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ için yeni indirim kampanyasını duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların başlamasının ardından 2022 yılı için yeni indirim kampanyası müjdesini veren Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından vatandaşlar arama motorlarında TOKİ yeni indirim kampanyası nedir? 2022 TOKİ indirim kampanyası kimler başvurabilir? Kimleri kapsıyor? Nasıl başvurulur? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR? | 2022 TOKİ indirim kampanyası kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvurular ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den daha önce ev alanlara yeni bir müjde verdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle yüz binlerce dar gelirliyi ev sahibi yapan hükümet, bu kez de daha önce TOKİ'den ev alanlar için fırsat sundu. Bakan Kurum'un geçmişte TOKİ'den ev alan kişiler için indirim kampanyası yapılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında TOKİ yeni indirim kampanyası nedir? 2022 TOKİ indirim kampanyası kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvurular ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası yapıalcağını duyurdu. TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için yapılacak olan indirim kampanyasının detayları ise henüz bilinmiyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI KİMLER BAŞVURABİLİR, NASIL BAŞVURULUR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kurum, ''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' dedi ve ayrıntıları yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET

''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz"

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

  • 2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)
  • 3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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