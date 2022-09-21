KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI | KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? Nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Memur olmak isteyen ortaöğretim mezunu binlerce vatandaş, KPSS Ortaöğretim sınavına girmek için geri sayıma başladı. Başvurularının tamamlandığı sınav için başvuru gününü kaçıran adaylara bir şans daha veren ÖSYM, geç başvuruların da başladığını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında KPSS ortaöğretim geç başvuru başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS geç başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde başvurularını tamamlayamayan adaylar, 21-22 Eylül tarihleri arasında geç başvuru sayesinde başvurularını yapabilecek.

Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim geç başvurularının başlamasının ardından adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuru sınav ücreti 195 lira olarak belirlendi.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak.