İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU | İLKSAN araç kampanyası nedir? Başvurular başladı mı? İLKSAN başvuru ekranı...

İLKSAN araç kampanyası detayları arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN araç kampanyasında öğretmenlere ek olarak finansman desteği de verilecek. Peki, İLKSAN araç kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İLKSAN resmi internet sitesinde yapılan açıklamada,

"21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile 61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerimiz, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL'ye kadar olan kısmını İLKSAN' dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.

Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ' nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir.

Siz Değerli Üyelerimize Saygıyla Sunarız." ifadelerine yer verildi.

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