Haberler Haberler İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU | İLKSAN araç kampanyası nedir? Başvurular başladı mı? İLKSAN başvuru ekranı...

İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU | İLKSAN araç kampanyası nedir? Başvurular başladı mı? İLKSAN başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü, öğretmenler için uygun fiyatlı araç kampanyası başlatıldığını açıkladı. Öğretmenlere ek olarak finansman desteği de sunan kampanyanın detayları merak ediliyor. Peki, İLKSAN otomobil kampanyası başvurusu ne zaman? İLKSAN araç kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:32
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU | İLKSAN araç kampanyası nedir? Başvurular başladı mı? İLKSAN başvuru ekranı...

İLKSAN araç kampanyası detayları arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN araç kampanyasında öğretmenlere ek olarak finansman desteği de verilecek. Peki, İLKSAN araç kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İLKSAN resmi internet sitesinde yapılan açıklamada,

"21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile 61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerimiz, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL'ye kadar olan kısmını İLKSAN' dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.

Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ' nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir.

Siz Değerli Üyelerimize Saygıyla Sunarız." ifadelerine yer verildi.

👉İLKSAN ARAÇ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte Türkiye Lüksemburg yayın kanalı
Demet Akalın'ın güzellik yarışması yorumuna Neşe Erberk'ten olay cevap! Kızı Miss Turkey 2022'de üçüncü olmuştu: "Hira'yı ayıp olmasın diye..."
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru başladı mı, ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Muğla hava durumu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine 15:06
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:14
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk 14:03
Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik 14:01
G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak 13:56
Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! 12:55
Daha Eski
Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler 12:01
Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam 11:50
Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik 11:44
Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi 11:37
İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" 11:12
Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? 11:04