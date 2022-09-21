Haberler Haberler Fed faiz kararını açıkladı! FED eylül faiz kararı ne oldu?

Fed faiz kararını açıkladı! FED eylül faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararında son dakika... FED'de faiz artırımı olmasından sonra bu ay FED'in faiz oranı merakla bekleniyordu, beklenen karar açıklandı. Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. ABD'nin faizi 3.00-3.25 bandına yükselmiş oldu. Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 22:30
Fed faiz kararını açıkladı! FED eylül faiz kararı ne oldu?

FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırım gelmesi yönündeydi ancak 100 baz puanlık artırım ihtimali de beklentiler dahilindeydi. Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşması üzerine Fed'in daha önce öngörülenden daha şahin bir duruş sergileyebileceği ifade ediliyordu.

Fed son olarak temmuz ayında da politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Böylece son 5 toplantıda toplamda 300 baz puanlık artırım kararı almış oldu.

DEVAMININ GELMESİ BEKLENİYOR

Fed tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdam hedefine ulaşmayı amaçladığı belirtildi. Komitenin hedef aralıkta artışların devam etmesinin uygun olacağını tahmin ettiği ifade edildi.

Açıklamada "Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir" denildi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fed bunun yanında işsizlik oranı beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre 2022 için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3.7'den yüzde 3.8'e, 2023 beklentisi yüzde 3.9'dan yüzde 4.4'e, 2024 beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.

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