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ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ - Çak Çak nasıl yapılır? | Ballı çak çak malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ballı, fıstıklı, hafif ve bahar aylarının vazgeçilmezi olan Tatar tatlısı çak çak, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasındaki yerini aldı. Havaların serinlemesiyle kalorisi düşük ve doğal tatlı isteyenlerin sofralarından eksik etmeyeceği çak çak tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:08
ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ - Çak Çak nasıl yapılır? | Ballı çak çak malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ağır yemeklerin ardından sofralara en çok yakışan ballı çak çak tatlısının yapılışı, arama motorlarında en sık aratılan tarifler listesinde ilk sıralara yükseldi. Yapanların tadına doyamayacağı ve sofralarıdnan bir daha eksik etmeyeceği, büyük küçük herkesin damak tadına uyan, ister çayın yanına ister kahveyle tüketebileceğiniz nefis çak çak tatlısının malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

ÇAK ÇAK MALZEMELERİ

Hamur için:

  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 6 yemek kaşık dolusu un
  • 1 kabartma tozu

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Şerbet için:

  • 4 yemek kaşık dolusu bal
  • 3 yemek kaşığı şeker

İçi için:

  • Yer fıstığı yada iri doğranmış ceviz

ÇAK ÇAK TATLISI NASIL YAPILIR?

ÇAK ÇAK YAPILIŞI

  • Yumurtaları ayrı bir kapta şeker ve tuzu ilave ederek çırpalım ,sonra yumurtaları bir kabın içine alıp ,un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım.
  • Hazır hamuru bir saat dinlendirelim.
  • Dinlendikten sonra hamuru iki parçaya bölelim ve merdane ile 4 mm kalınlığında açalım.
  • Açtığımız hamuru 4 cm genişliğinde şeritlere keselim ve yine uzunlamasına erişte şeklinde keselim, sonra yağı bir tencereye dökelim ve ocağa alıp yüksek ateşte kızdıralım, sonra hamurları kızgın yağda karıştırarak kızartalım ve geniş bir kabın içine alalım.
  • Bir tencereye balı dökelim ve çok kısık ateşte eritelim ve şekeri ilave edip karıştırarak 2 dakika kaynatalım.
  • Yer fıstığı kızarttığımız hamurlara ilave edip sonra sıcak şerbeti eşit şekilde üzerine döküp karıştıralım sonra bir geniş tabağa alalım ve servis yapalım.

ÇAK ÇAK TATLISI PÜF NOKTALARI

Malzemeleri belirtilen sırayla koymanız çak çak tatlısının efsane lezzetine lezzet katacaktır.

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