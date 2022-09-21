Haberler Haberler BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR? | Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR? | Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da tüm gözlerini üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in paylaştığı dizide Kurban baba karakteri ile gönülleri fetheden Ali Seçkiner Alıcı'nın gerçek hayatı merak ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ali Seçkiner Alıcı burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:32 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:02
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR? | Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, daha ilk fragmanlarıyla bile hayran kitlesi oluştururken dizideki oyuncular da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Ebru Özkan ve Pelin Akil'in de yer aldığı sevilen dizinin Kurban babası da arama motorlarında en çok aratılan konular arasında girdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ali Seçkiner Alıcı burcu, boyu, kilosu...

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

3 Temmuz 1965 Kars'ta doğan 57 yaşındaki Ali Seçkiner Alıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.

Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı.

En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.

ALİ SEÇKİNER ALICI BURCU, BOYU, KİLOSU

Yengeç burcu olan Ali Seçkiner Alıcı'nın boyu 1.74 cm, kilosu ise 75'tir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR?

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır. Çocukları: Azamet, Azade, Cafer, Canberk ve Şamil'dir.

DİĞER
Demet Şener'in kızı İrem Miss Turkey 2022 gecesinde boy gösterdi! Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın güzelliğine övgüler yağdı!
İstanbul Bayrampaşa'da 5 milyon dolarlık dolandırıcılık! 30 esnafın paralarının ödenmesini istiyor
Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı!
Ferdi'ye 3 talip! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 21 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! 08:58
Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! 08:20
G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" 07:42
Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" 07:02
Denswil ve Hugo Denswil ve Hugo 06:11
Berkan sola! Berkan sola! 00:54
Daha Eski
Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? 00:00
Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih 00:00
Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! 00:00
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 00:00
UEFA'dan Rusya'ya şok UEFA'dan Rusya'ya şok 00:00
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 23:59