Haberler Haberler Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir? Ağlayan bebekleri sakinleştirmenin en iyi yolunu açıkladılar...

Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir? Ağlayan bebekleri sakinleştirmenin en iyi yolunu açıkladılar...

Bebekler acıktıkları zaman, uykudan uyandıklarında, canları yandığında, istekleri belli etmek için yüksek sesle ağlayabilir. Bu durum anne ve babaları panikletmektedir. Yapılan araştırma sonucunda ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu belli oldu. İşte o yöntem...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:12 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:12
Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir? Ağlayan bebekleri sakinleştirmenin en iyi yolunu açıkladılar...

Ağlayan bebeği sakinleştirmek bazen oldukça zor olabilmektedir. Bilim insanları, ağlayan bir bebeği yatıştırmak için en iyi yöntemi bulmak amacıyla araştırma yaptılar ve en iyi sonucu ortaya çıkardılar. Anne ve babalar artık kısa süre içerisinde bu yöntem sayesinde bebeklerini sakinleştirebilecek. Peki, bu yöntem nedir? Ağlayan bebek nasıl sakinleştirilir. Yeni anne ve baba olanlar için en ideal yöntem haberimizde...

AĞLAYAN BEBEK NASIL SAKİNLEŞİR?

Hem Japonya'da hem İtalya'da yapılan araştırma ile anne ve babaların ağlayan bebekleri nasıl sakinleştirmesi gerektiği ortaya çıktı. Current Biology dergisinde yer alan araştırmada, ağlayan bebek kucağa alınır ve 5 dakika yürüyüş gerçekleştirilir. Ardından oturarak 5 - 8 dakika kucakta tutulması gerekiyor. Ardından bebek yeniden yatırılmalıdır.

Current Biology dergisinde yer alan araştırmanın detayları şu şekilde;

Araştırmada köpekler, maymunlar ve farelerde bulunan 'taşıma etkileşimi' üzerine çalışma gerçekleştirildi. Bu eylemde memeli canlıların yavrularını taşıyarak yürümesi ve sakinleşme eyleminin gerçekleşmesi ortaya çıktı.

21 ANNE KATILDI

İnsanlar üzerindeki araştırmaya 21 anne 0-7 aylık bebekleri ile katılım sağladı. 4 durum üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

  • Yürürken ağlama
  • Oturur durumdaki annenin kucağında tutulma
  • Hareketsiz beşikte yatırılma
  • Sallanan beşikte yatırılma

Yapılan deneyde ağlama, taşımanın başlamasından 30 saniye sonra azaldı. Bebeğin kalp atışlarında yavaşlama tespit edildi. Benzer etki Beşiktaş sallama esnasında da gerçekleşti. Ancak bebeği hareketsiz biçimde tutmak etki göstermedi.

DİĞER
Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oluyor! Atakan Arslan ile Serap Korkmaz çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Demet Akalın'ın güzellik yarışması yorumuna Neşe Erberk'ten olay cevap! Kızı Miss Turkey 2022'de üçüncü olmuştu: "Hira'yı ayıp olmasın diye..."
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU
KPSS Ortaöğretim geç başvuru başladı mı, ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Muğla hava durumu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine 15:06
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:14
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk 14:03
Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik 14:01
G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak 13:56
Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! 12:55
Daha Eski
Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler 12:01
Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam 11:50
Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik 11:44
Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi 11:37
İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" 11:12
Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? 11:04