Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir? Ağlayan bebekleri sakinleştirmenin en iyi yolunu açıkladılar...

Ağlayan bebeği sakinleştirmek bazen oldukça zor olabilmektedir. Bilim insanları, ağlayan bir bebeği yatıştırmak için en iyi yöntemi bulmak amacıyla araştırma yaptılar ve en iyi sonucu ortaya çıkardılar. Anne ve babalar artık kısa süre içerisinde bu yöntem sayesinde bebeklerini sakinleştirebilecek. Peki, bu yöntem nedir? Ağlayan bebek nasıl sakinleştirilir. Yeni anne ve baba olanlar için en ideal yöntem haberimizde...

AĞLAYAN BEBEK NASIL SAKİNLEŞİR?

Hem Japonya'da hem İtalya'da yapılan araştırma ile anne ve babaların ağlayan bebekleri nasıl sakinleştirmesi gerektiği ortaya çıktı. Current Biology dergisinde yer alan araştırmada, ağlayan bebek kucağa alınır ve 5 dakika yürüyüş gerçekleştirilir. Ardından oturarak 5 - 8 dakika kucakta tutulması gerekiyor. Ardından bebek yeniden yatırılmalıdır.

Current Biology dergisinde yer alan araştırmanın detayları şu şekilde;

Araştırmada köpekler, maymunlar ve farelerde bulunan 'taşıma etkileşimi' üzerine çalışma gerçekleştirildi. Bu eylemde memeli canlıların yavrularını taşıyarak yürümesi ve sakinleşme eyleminin gerçekleşmesi ortaya çıktı.

21 ANNE KATILDI

İnsanlar üzerindeki araştırmaya 21 anne 0-7 aylık bebekleri ile katılım sağladı. 4 durum üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

Yürürken ağlama

Oturur durumdaki annenin kucağında tutulma

Hareketsiz beşikte yatırılma

Sallanan beşikte yatırılma

Yapılan deneyde ağlama, taşımanın başlamasından 30 saniye sonra azaldı. Bebeğin kalp atışlarında yavaşlama tespit edildi. Benzer etki Beşiktaş sallama esnasında da gerçekleşti. Ancak bebeği hareketsiz biçimde tutmak etki göstermedi.