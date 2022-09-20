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METEOROLOJİ SAAT VERDİ: YAĞIŞ ÇOK KUVVETLİ GELİYOR | 20 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunda, kuvvetli sağanak için saat verdi. Hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten uzmanlar, yerel ve gök gürültülü yağmura karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Eylül 2022 illere göre, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:20
METEOROLOJİ SAAT VERDİ: YAĞIŞ ÇOK KUVVETLİ GELİYOR | 20 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Eylül Salı günü için hazırlanan hava durumu raporunda, haftanın ikinci gününde birçok kentin kuvvetli sağanağa teslim olacağı belirtilerek saat verildi. Sıcaklıkların düşüşe devam edeceği öğrenilirken bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için 20 Eylül 2022 illere göre hava durumunu, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumunu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün yağış beklenmezken parçalı bulutlu ve bol güneşli kentte sıcaklıklar ise düşüşe devam edecek. Megakenti yarından itibaren etkisi altına alacağı tamin edilen kuvvetli sağanak ise hafta boyu sürecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

  • MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

  • ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

  • KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinde, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

  • MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

  • VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu , zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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