BURDUR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | BURDUR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağını duyurdu. '1 yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor' şartını sağlayan vatandaşlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırıyor...

BURDUR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Ağlasun

Altınyayla

Bucak

Çavdır

Çeltikçi

Kemer

Merkez

Tefenni

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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