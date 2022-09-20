Haberler Haberler 2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

İstedikleri bölüm veya üniversitelere yerleşemeyen üniversite adayları YKS ek tercih başvurularını yapmalarının ardından ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM saat 17.30'da 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:30
2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kontenjanlara göre YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül'de başladı. YKS ek tercihleri ise 13 Eylül tarihinde sona eriyor.

Binlerce üniversiteli adayının hayallerindeki okulu kazanmaları için 2022 yılının son fırsatı bu olurken ek tercihlerde üniversitelerin istedikleri bölümüne yerleşip yerleşemediklerini araştıran adaylar arama motorlarında 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

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2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

  • YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül
  • YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül
  • YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül
  • YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH KONTENJANLARI

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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