ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI | 2022 Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Ziraat Teknoloji Anonim Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere 41 farklı kadro için ilan açan Ziraat Bankası'nda çalışmak isteyen vatandaşlar, KPSS şartı aranmayan ilanlara başvurmak için araştırmalara başladı. Ziraat Teknoloji İş İlanları sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanının detaylarını biz de haberimizde derledik. İşte tüm merak edilenler…

2022 ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ziraat Bankası KPSS şartı olmadan yapılan personel alımı için başvuruları12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Adaylar 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurularını online olarak yapabilecek.

2022 ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açılan 41 farklı pozisyon için çeşitli nitelikler isteyen Ziraat Bankası'nda başvurmak istenen pozisyonda aranan nitelikleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

• Yazılım Mühendisi

• Veri Mimarisi Mühendisi

• Yazılım Mühendisi (IOS Developer)

• Yazılım Mühendisi (WEB Developer)

• Yazılım Mühendisi (Android Developer)

• Yazılım Mühendisi (ATM-Çağrı Merkezi)

• İş Analisti

• Yazılım Mühendisi IT4IT

• Veri Ambarı ve Raporlama Mühendisi

• Veri Mühendisi

• Veri Bilimci / Veri Analisti

• Kurumsal Mimari Mühendisi

• Site Güvenilirliği Mühendisi

• Kod Kalite Mühendisi

• Veri Tabanı Mühendisi (Microsoft SQL - MSSQL)

• Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı

• Devops Mühendisi

• Ağ Mühendisi

• Veri Tabanı Mühendisi (Oracle)

• Microsoft Sistem Mühendisi

• Sanallaştırma ve Bulut Sistemleri Mühendisi

• Sızma Testleri Ağ ve Sistem Güvenliği Mühendisi

• Sistem Güvenliği Mühendisi

• Veri Depolama Sistemleri Mühendisi

• Bütünleşik İletişim Mühendisi (Çağrı Merkezi)

• Bütünleşik İletişim Mühendisi

• Uygulama Yönetimi Mühendisi

• Güvenlik Analitiği ve Tehdit İstihbaratı Uzmanı

• Güvenlik Olay Müdahale Uzmanı

• Güvenlik Platform ve Entegrasyon Mühendisi

• Uygulama Güvenliği Mühendisi

• Uyum ve Risk Mühendisi

• Veri Merkezi İzleme ve Operasyon Uzmanı

• Veri Merkezi Beyaz Alan

• Çevik Koç

• Süreç Kalite Mühendisi

• Arge Mühendisi

• Yedekleme Sistemleri Mühendisi

• Proje Yöneticisi / Talep Yöneticisi

• Test Otomasyon Mühendisi

• Test Mühendisi

ZİRAAT BANKASI İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası, Ziraat Teknoloji A.Ş. personel alımı başvurusu için Ziraat Teknoloji resmi internet sayfası https://ziraatteknoloji.hrpeak.com/jobs?p=1 ziyaret edin. Açılan sayfada banka tarafından yayınlanan ilan listesi karışınıza çıkacak. Başvurmak istediğiniz ilana tıklayın ve karşınıza çıkan sayda "İlana Başvur butonuna tıklayın. E posta adresi ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.

NOT: Daha öncesinde sisteme kayıt işlemi gerçekleştirmeyen adaylar. "Özgeçmiş Bırak" ikonuna tıklayarak kişisel bilgilerini doldurmaları ve kayıt işlemi tamamlamaları gerekiyor. Akabinde oluşturulan E-Posta ve şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.