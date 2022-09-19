TOKİ BAŞVURUSU SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ❗ | TOKİ başvurusu yapanlar için bilinmesi gereken durumlar neler? Hangi durumlarda kura dışında kalınacak?

TOKİ BAŞVURUSU SONRASI BİLİNMESİ GEREKENLER - Tarihi Sosyal Konut Projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin konut projesi için 81 ilde de başvurular sürüyor. Vatandaşlar başvuru sürecinde birçok detay hakkında araştırma yaparken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konu hakkında açıklama geldi. Peki, TOKİ başvurusu yapanlar için bilinmesi gereken durumlar neler? Hangi durumlarda kura dışında kalınacak?

📌 DAHA ÖNCE EVİ OLANLAR TOKİ BAŞVURUSU YAPTIKLARINDA KURA DIŞI KALACAKLAR MI?

Bakan Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek. Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

👉 DİKKAT! BUNU YAPANLAR KURAYA KATILAMAYACAK

"Gelirin 18 bin lira İstanbul'da, diğer illerde de 16 bin lira altında olması gerekiyor. Gelir beyanı hatalıysa, başvuru şartlarında bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız." şekline konuştu.

TOKİ'YE HER HANEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Bakan Kurum, kampanyaya hane halkından 1 kişinin başvurabileceğini, fakat aynı hanede 18 yaşın üzerindeki kişilerin de şartlara uyması durumunda kendi adına ayrıca başvurabileceğini söyledi.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ! TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU...

👉 Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

👉 Hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

250.000 konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

👉 Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

Sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.

👉 Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi?

Evet, vekaletname ile başvuru yapılabilmektedir.

👉 Her ilden başvuru yapılabilir mi?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir. Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

👉 Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

👉 Adına kayıtlı "yapı kullanım belgesi" olan vatandaşlar projelere başvuru yapabilirler mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

👉 Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar başvuru yapabilir mi?

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecektir.

👉 Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.

👉 Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacaktır?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az %40 engelli olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmelidir.

👉 Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

👉 Aylık hane geliri nasıl hesaplanmalıdır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL. (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

👉 Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecektir?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.

👉 Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.

👉 Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacaktır?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.

👉 Konutu devir edebilir miyiz?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmamaktadır.

👉 Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatılabilir mi? Vade de kısaltma olabilecek mi?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmaktadır.

👉 Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

👉 Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

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