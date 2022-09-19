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MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 19 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takımlar!

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni sezonun beşinci kaptanlık oyunu bu akşam oynandı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan kaptanlık oyunu sonrası kaptan olacak isim de belirlendi. Peki ama 19 Eylül 2022 akşamı MasterChef'te kim kaptan oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 00:13
MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 19 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takımlar!

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi.

Ana kadro ve yedek kadro elemeleri sonrası MasterChef'te her hafta heyecan artıyor. Bu sezon beşinci kez ana kadroda kaptanlık oyunu yaşandı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet şef puan vererek bir yarışmacıyı kaptan seçecek. Suffleyi en iyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Peki ama kaptan kim oldu?

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı Gamze oldu. Vural, Kırmızı takım kaptanı olarak belirlendi.

Mavi takım yarışmacıları

Barış Kaya, Gamze, Metin, Çağatay

Kırmızı takım yarışmacıları

Görkem, Vural, Kaan, Büşra, Yağız

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