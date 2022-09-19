EYT'DE SON DAKİKA! 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu: Kişiye özel hesap yapılacak! İşte EYT'de bugün...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın her gün takip takip EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belirlenirken emeklilikte yaşa takılanlar için emekli olmanın yolu açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kurulan çalışma grubunun son faaliyetleri ile EYT'de bugün yaşanan gelişmeleri sizler için derledik...

EYT'DE 3 AYRI HESAP DETAYI

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler emeklilik düzenlemesini heyecanla beklerken yaş engeline takılanlar için emeklilik yolunu açacak düzenlemeye ilişkin bakanlıkların komisyonları hazırlıklarını sürdürüyor. 2023 yılından itibaren EYT'lilere emeklilikte kolaylık sağlanacağı öngörülürken hesaplamalar ise herkes tarafından merak konusu.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberinden derlenen bilgiye göre; EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak. Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek.Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

KİŞİYE ÖZEL MAAŞ HESAPLAMASI

Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkileyecek. Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar ortaya çıkacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak.3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN NET CEVAP

Yaşa takılanların merak ettiği konulardan biri de bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modelinin bizde de uygulanıp uygulanmayacağı idi. Avrupa'daki bu modelde, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranlarda kesinti yapılırken bu kesintinin yasada belirtilen emeklilik yaşı dolduğunda kalkması da söz konusu oluyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil" şeklindeki açıklama, söz konusu formüllerin ülkemizde uygulanmayacağını gösterdi.