PIRASA MANTI KÖFTE SORUSUNUN CEVABI NE? | 2022 KPSS Lisans yemek sorusu cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan pırasa, mantı ve köfte yemeklerinin yer aldığı sorunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar..

PIRASA MANTI KÖFTE SORUSUNUN CEVABI NE?

X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği soru gündem oldu. Ancak sorunun cevabı henüz yayınlanmadı. Pek çok aday sorunun cevabını araştırırken soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanması ile adaylar için yemek sorusunun cevabına haberimizde yer vereceğiz.