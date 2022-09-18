Haberler Haberler KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için beklenen gün geldi ve sınava girecek adaylar, sınav merkezine son giriş saati ve KPSS başlangıç saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS 2022 kaç soru, kaç dakika? İşte KPSS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:51
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 | KPSS'ye girecek milyonlarca aday, KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve sınava giriş saatini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS 2022'nin başlangıç saati, soru sayısı ve sınav süresine dair detaylar haberimizde...

📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? Devamını Oku BUNU DA OKU
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Devamını Oku BUNU DA OKU
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ, SINAVA GİRERKEN NELER ALINMALI? Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 18 Eylül'de düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

ADAYLARA SALONLARA SAAT 10.00'DAN SONRA ALINMAYACAK.

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.

KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI Devamını Oku BUNU DA OKU

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

  • KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
  • KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

DİĞER
Shakira ile Gerard Pique bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya! Şantaj uyguladığı ortaya çıktı...
Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti: "Hakaret sayarım"
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...'
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Eylül 2022 son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Şırnak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... 09:43
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 09:41
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" 09:32
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı 09:17
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 09:11
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' 09:11
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... 08:59
İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... 08:20
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33