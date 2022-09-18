ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen Çöl Kaplanı olarak bilinen Osmanlı askeri hangisidir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında çıkan Çöl Kaplanı olarak bilinen Osmanlı askeri sorusunun cevabı FAHREDDİN PAŞA'dır.

Ömer Fahreddin Türkkan (1868, Rusçuk - 22 Kasım 1948, Eskişehir yakınları), ya da bilinen adıyla Fahreddin Paşa, Türk asker ve diplomattır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır.