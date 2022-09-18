Haberler Haberler ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Çanakkale TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Çanakkale TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başlayacağı ve Ekim ayının sonuna dek süreceği öğrenilirken Çanakkale'de TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çanakkale hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Çanakkale TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:33
ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Çanakkale TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Çanakkaleliler, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Çanakkale TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Merkez

TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | TOKİ Sosyal konut projesi gençler için yaş aralığı kaç? Kaç yaşındakiler başvurabilir? Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başkan Erdoğan açıkladı Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ BAŞVURU EKRANI (TOKİ E-DEVLET) - TOKİ başvuru şartları ve TOKİ başvuru ücreti Devamını Oku BUNU DA OKU
İZMİR TOKİ SATILIK ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI Devamını Oku BUNU DA OKU
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

- Emekliler %20: 50 bin konut
- Gençler %20: 50 bin konut
- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
- Engelliler %5: 12 bin 500 konut
- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
20 yaşındaki Türk golcü Arda Çınkır, Filipinler Ligi'ni sallıyor! Bir devrede 4 gol attı
Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti: "Hakaret sayarım"
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...'
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Eylül 2022 son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Şırnak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... 09:43
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 09:41
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" 09:32
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı 09:17
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 09:11
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' 09:11
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... 08:59
İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... 08:20
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33