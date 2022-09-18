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BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı

KPSS Lisans 2022'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavı gerçekleşti ve sınavdan çıkan adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 'Bram Stoker'in kültleşmiş eseri nedir? 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? İşte KPSS 2022 Lisans ile ilgili akıllarda kalan o sorunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:30
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen Bram Stoker'in kültleşmiş eseri sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında çıkan Bram Stoker'ın kültleşmiş eseri sorusunun cevabı Drakula'dır.

DRACULA HAKKINDA

Genç bir avukat olan Jonathan Harker, görevi gereği Doğu Avrupa'da küçük gizemli bir kasabaya gelir. Burada ölümsüz vampir Drakula tarafından kaçırılan Harker, onunla birlikte Londra'ya gitmek zorunda kalır. Drakula, Harker'ın nişanlısı Mina'nın fotoğrafını görerek etkilenmiş ve genç kızı ele geçirmek istemektedir.

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