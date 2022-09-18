Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatnadaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bakılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 18 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 52.14 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 33.67 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 50.01 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu kariyerinin şokunu yaşadı! Beşiktaş taraftarları sinirini ondan çıkardı...
Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti: "Hakaret sayarım"
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...'
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Eylül 2022 son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Şırnak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... Maç sonrası ortaya çıktı! Dikkat çeken detay... 09:43
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 09:41
Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" Ersin'e sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi" 09:32
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı 09:17
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 09:11
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' 09:11
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... 08:59
İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... 08:20
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33